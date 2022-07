Liberal o conservatori, chi offre la peggiore compagnia?

La scelta è fra la tristezza della sinistra e l’ignoranza della destra. Gli odiosi modi delle tribù politiche moderne, sempre più difficili da sopportare. L'opinione dal Financial Times

Stava andando tutto bene. Io e un altro invitato a una festa liberal a Washington stavamo parlando di diete da qualche minuto, quando ho detto che la chiave è evitare di fare sport. Ti rende solo più affamato (…). ‘Dunque – così è iniziata la risposta, un indizio che bisognava smettere di ascoltare – la ricerca parla chiaro. L’esercizio è una delle cose più efficaci da fare, da un punto di vista di salute mentale, oltre che fisico’”. L’articolo di Janan Ganesh sull’FT inizia con questo aneddoto che rimanda a una domanda più ampia. “Questo pezzo non si chiede quale parte politica, destra o sinistra, abbia la visione del mondo più credibile, o abbia ottenuto i migliori risultati al governo. Ho un altro spazio sull’FT in cui affronto questi temi facili. Piuttosto, la domanda è sociale. Chi offre la peggior compagnia? In fin dei conti, qual è più insopportabile?”.