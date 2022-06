Europa, attrice strategica in Ucraina e decisa a proteggersi collettivamente  

"L’Europa della difesa avanza e non è finita qui!”, afferma Thierry Breton, commissario europeo incaricato del Fondo europeo per la difesa. Prima ancora della guerra in Ucraina, l’aumento dei pericoli geopolitici attorno all’Ue ha imposto l’idea che l’Unione europea dovesse diventare a sua volta un attore strategico, anche se la Nato resta la sua migliore garanzia di sicurezza. L’adozione, lo scorso 21 marzo, del primo Libro bianco della difesa europea (ribattezzato dai ventisette “bussola strategica”) ha segnato un passo in avanti: per la prima volta, gli europei hanno definito assieme le capacità militari necessarie per rispondere alle minacce identificate. Thierry Breton vuole battere il ferro finché è caldo: per rimpinguare gli arsenali degli europei, spogliati dalle forniture d’armi all’Ucraina, ha proposto di acquistare in comune le armi e le munizioni, come è accaduto per i vaccini europei

