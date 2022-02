La grande ipocrisia

Il caso degli uiguri perseguitati mostra che non c’è più uno spazio pubblico in America per parlare di diritti umani. Ma guai a dirlo: tutti si indignano

Non interessa a nessuno ciò che succede agli uiguri, ha detto Chamath Palihapitiya, un miliardario che possiede la squadra di basket dei Golden State Warriors, il mese scorso in un podcast. “Vi svelo una verità molto dura, e brutta. Questa vicenda non rientra tra le cose che mi interessano”. Così inizia “Siamo tutti realisti”, l’articolo di George Packer dell’Atlantic sullo scarso interesse dell’occidente per i diritti umani. Palihapitiya ha provato a fare marcia indietro, ma è stata tutta una finta. Lui aveva detto la verità: non gli interessa nulla degli uiguri, così come non interessa ai Golden Warriors e nemmeno all’Nba, che riceve miliardi di dollari di sponsorizzazioni da Pechino.