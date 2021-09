Orwell ha soltanto sbagliato l'anno ma il suo 1984 è davvero realtà

Lo scorso 6 maggio, Jean-Michel Blanquer (ministro dell’Istruzione francese, ndr) ha pubblicato una circolare per proscrivere, nel quadro scolastico, l’utilizzo del ‘punto mediano’, alterazione della nostra lingua richiesta dalle associazioni militanti contro il sessismo”, scrive Nicolas Jadot. “Contrariamente a ciò che alcuni sostenevano, questa ingiunzione del ministro dell’Istruzione era utile e necessaria. Il ‘punto mediano’ conquista terreno: è utilizzato, in particolare, dallo Snes, il sindacato maggioritario tra gli insegnanti, così come dagli organismi sostenuti dal ministero dell’Istruzione, come il popolare concorso Alkindi (concorso scientifico per liceali che verte sulla criptoanalisi: l’arte di decifrare i codici segreti, ndr). I francesi non sono gli unici a subire gli assalti del progressismo in questo campo. Così, la Verein Deutsche Sprache, associazione di difesa della lingua tedesca, denunciava due anni fa le ‘violazioni sempre più numerose della lingua tedesca in nome dell’uguaglianza di genere’.

