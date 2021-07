Il vero embargo che subisce Cuba è quello della sua dittatura castrista

"A Cuba sono abituati agli uragani ma la scorsa domenica c’è stato un terremoto. In migliaia si sono riversati per le strade di molte città e paesi per chiedere un cambiamento”, scrive il commentatore David Aaronovitch sul Times. “Il quotidiano del regime, Granma, naturalmente ha dato la colpa agli Stati Uniti accusandoli di avere finanziato i manifestanti. Ma se non siete riusciti a procurarvi una copia del giornale, potevate sentire la stessa tesi da un ‘esperto’ britannico in diretta sulla Bbc. Questa indulgenza nei confronti dei dittatori è molto diffusa soprattutto a sinistra. Basta pensare che Jeremy Corbyn è un sostenitore del regime cubano, così come Steve Turner, il potenziale prossimo segretario del sindacato Unite”.



Aaronovitch racconta che da giovane era sedotto dal comunismo cubano, che esercitava un fascino di gran lunga superiore rispetto al sistema sovietico. “Questi tipi stavano costruendo una nuova società sotto il sole cubano, con un Kalashnikov in una mano e una caipirinha nell’altra”. Nel 2008 il giornalista si è recato a Cuba per fare un reportage, e si è accorto di quanto fosse malmessa l’economia locale. La colpa, spiega, non va attribuita alle sanzioni americani ma al sistema comunista.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE