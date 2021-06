Dopo il Covid, una grande crisi?

Quando si parla dell’economia del Covid-19, i sintomi peggiori potrebbero apparire solo una volta che il virus è stato debellato”. Così inizia l’articolo di Politico sugli effetti economici della pandemia. “In tutta Europa, la pandemia e i lockdown hanno accelerato delle tendenze come l’automazione e le diseguaglianze economiche. Allo stesso tempo, hanno congelato le tensioni politiche, lasciando tuttavia intatte le cause del malcontento”. La spesa sociale da parte dei governi ha messo una toppa sulle ferite del più grande shock globale dai tempi della seconda guerra mondiale. Ma il Covid presenterà il conto economico solamente il prossimo inverno, quando il governo avrà chiusi i rubinetti. Nella fase della ripresa economica, i governanti si troveranno di fronte a una scelta brutale: alleviare la sofferenza di coloro che sono stati colpiti più duramente dalla pandemia, o usare il denaro per imprimere una svolta verde e digitale. Se ci sarà una recessione il prossimo inverno, come è probabile, i cittadini mostreranno il loro malcontento nelle strade o nelle urne. I disordini civili tendono ad aumentare in seguito alle pandemie, come ha rilevato un’analisi del Fondo monetario internazionale.

