Due isole alle prese col Covid

"Questa è la storia di due isole molto diverse, due popoli molto diversi e due risposte molto diverse allo stesso disastro globale”. Così inizia il lungo articolo di Niall Ferguson su Bloomberg che paragona la reazione al Covid del Regno Unito con quella di Taiwan. “Le difficoltà attuali delle due isole ci ricordano che, a differenza delle grandi guerre, le grandi pandemie non terminano con un’unica, gloriosa giornata della vittoria – o con un’unica, umiliante, giornata della sconfitta. Le pandemie sembrano finire, solo per ricominciare di nuovo con scoppi improvvisi. Le pandemie hanno meno eroi delle guerre. Per me Audrey Tang – che dal 2016 è il ministro senza portafoglio al digitale di Taiwan – è uno dei veri eroi della crisi del Covid, perché il suo uso innovativo della tecnologia dell’informazione è stata una delle ragioni principali per cui Taiwan è riuscito a contenere la diffusione del Sars-CoV-2 l’anno scorso. Al contrario, Dominic Cummings – all’epoca uno dei più importanti consiglieri del primo ministro Boris Johnson – è stato frequentemente descritto come un villano dai media britannici. Se Tang è una delle menti più brillanti al mondo, Cummings è considerato più che mai uno ‘psicopatico di carriera’, per usare l’espressione dell’ex primo ministro David Cameron. Tuttavia, in realtà Cummings potrebbe essere un eroe, anche se poco amabile. Tang e Cummings sono la coppia strana della pandemia. Analizzare il loro ruolo significa dare un volto umano alle esperienze radicalmente diverse delle due isole”.

