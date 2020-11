Il centrodestra europeo tifa Biden

Gli unici sostenitori di Trump sono i governi populisti dell’est. L'articolo di Politico

Quarantotto ore dopo la vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali americane, l’Europa stava ancora festeggiando”, scrive Matthew Karnitschnig su Politico. Angela Merkel ha immediatamente rilasciato una dichiarazione in diretta tv in cui si è complimentata con Joe Biden e Kamala Harris. Per molti centristi europei, loro stessi impegnati nella battaglia domestica contro i populisti, la vittoria di Biden è stata la dimostrazione che i “buoni” possono vincere.

Tuttavia, questa reazione rivela un’altra realtà: di questi tempi gli unici amici dell’Europa a Washington sono i democratici. Sia i partiti di centrosinistra che quelli di centrodestra preferiscono i democratici americani, e hanno archiviato il rapporto con i repubblicani. In Germania, dove Donald Trump è disprezzato dall’opinione pubblica, il candidato leader della Cdu Norbert Röttgen ha appoggiato Joe Biden spiegando che i repubblicani hanno abbandonato il loro tradizionale orientamento atlantista.

Al contrario, gli unici sostenitori di Trump in Europa sono i governi populisti dell’est che di fatto hanno preso il posto del Partito popolare europeo (Ppe). L’establishment di Bruxelles sembra non vedere i rischi di alienarsi metà dell’opinione pubblica americana. Secondo Karnitschnig questo è dovuto al fatto che la “bolla transatlantica” – composta da accademici e studiosi – tende verso il centrosinistra.

Quando gli è stato chiesto quali sarebbero stati gli effetti del sostegno della Germania ai democratici americani, l’ambasciatrice Emily Haber è sembrata confusa: “Nessuna diplomatica tedesca può schierarsi perché questo non è il nostro lavoro”, ha risposto. Il problema, spiega Karnitschnig, è che i politici tedeschi si sono schierati nettamente.

Molti europei sono cauti riguardo a ciò che potrà succedere tra quattro anni se Trump dovesse tornare alla Casa Bianca. Probabilmente queste preoccupazioni sono destinate a morire se Biden dovesse ribadire il sostegno americano all’Europa, come sembra probabile. Nonostante la Merkel ripeta che l’Europa deve assumersi “maggiori responsabilità”, il conforto di ricevere la protezione americana potrebbe convincere l’Europa a procrastinare ancora una volta.

Questo è particolarmente rilevante se la “responsabilità” di cui parla la Merkel significa di fatto una maggiore spesa militare. Per l’Europa alle prese con gli effetti economici del Covid sarà ancora più difficile giustificare un aumento della spesa per la difesa, specialmente in Germania dove l’elettorato è molto contrario. “Inevitabilmente sarà facile fare affidamento, ancora una volta, sugli americani – conclude Karnitschnig – Almeno finché un repubblicano non tornerà alla Casa Bianca”.