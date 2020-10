Con la Cina, l'occidente non ha imparato la lezione della Guerra fredda

Mai prima d’ora una spinta verso l’impero si è basata su una così lampante incapacità di calcolare le relazioni di potere e di imparare dalla storia

"L’America oggi deve affrontare una sfida potenzialmente esistenziale alla sua sicurezza nazionale mentre due grandi avversari, Russia e Cina, contestano il suo dominio post Guerra fredda” scrive Andrew Michta su American Interest del 4 settembre. “La ragione? Per 30 anni quel dominio è stato guidato dalle élite aziendali, dei media e della politica che non sono riuscite a riconoscere le verità della politica del potere. Invece di rivalutare attentamente la nostra strategia quando l’Unione sovietica è implosa, dopo il 1990 la nostra intellighenzia ha abbracciato senza esitazione i bromuri ideologici – principalmente elaborati nei nostri think tank e università – sulla ‘fine della storia’, il nostro ‘momento unipolare’ e l’inevitabile trionfo del cosiddetto ordine internazionale liberale in tutto il mondo. Mai prima d’ora una spinta verso l’impero si è basata su una così lampante incapacità di calcolare le relazioni di potere e di imparare dalla storia.

Come siamo arrivati qui? In poche parole, la nostra classe politica non è riuscita ad apprezzare il motivo per cui gli Stati Uniti hanno trionfato sull’Unione sovietica. Non abbiamo vinto per il potere degli ideali liberali, ma perché nel 1947, quando la concorrenza della Guerra fredda fu pienamente unita, il nostro paese possedeva una massiccia base industriale, le maggiori riserve auree, metà del pil globale, una marina più grande di tutte le marine del mondo messe insieme, una popolazione in espansione e una classe media in rapida crescita e un monopolio sulle armi atomiche.

Non c’erano dubbi sul fatto che in termini di indici di potere dell’epoca, l’America avesse un vantaggio ineguagliabile in ogni aspetto della tecnologia, ricerca e sviluppo, produzione e ricchezza complessiva rispetto al suo avversario. L’implosione dell’impero sovietico è stata accolta dall’intellighenzia di Washington come un trionfo ideologico per eccellenza.

Le nostre élite hanno ceduto alla tentazione di vedere il 1990 non come il segno della fine di una lunga lotta al crepuscolo in cui la base industriale e le alleanze militari della nazione avevano alla fine superato la giornata, ma piuttosto come il culmine di una spinta inesorabile verso il compimento di una grande promessa universalista (…) Le grandi potenze spesso perdono la loro posizione globale quando subiscono la sconfitta in una grande guerra che trasforma il sistema, ma è raro che un grande trionfo porti con sé i semi della rovina di uno stato.

Con il senno di poi, questo è stato il destino degli Stati Uniti dopo la loro inequivocabile vittoria nella Guerra fredda. Proprio mentre l’America stava emergendo come probabilmente la più grande potenza imperiale nella storia umana, una confluenza di cieca certezza ideologica e un senso del tutto illimitato di potere delle élite iniziò un processo che, tre decenni dopo, non solo ha zoppicato Il dominio americano in tutto il mondo, ma sta anche distruggendo la coesione nazionale in patria. L'idea che la Cina comunista, con la sua civiltà e cultura distinte che risalgono a millenni, potrebbe in breve tempo trasformarsi in qualcosa di simile a uno stato democratico liberale era una follia”.