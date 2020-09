Gli stessi fantasmi di Don Chisciotte

La pandemia, la violenza, la scomparsa della classe media. Scrive l’Economist

"Don Chisciotte vede i fantasmi del Medioevo ovunque. Le taverne di provincia sono castelli, i vagabondi sono guerrieri con l’armatura e i mulini sono dei giganti da sfidare a duello”, scrive Adrian Wooldridge sull’Economist: “In questi giorni la penso allo stesso modo. I commessi indossano delle visiere che sembrano degli elmi e si nascondono dietro delle lastre di plexiglas che ricordano scudi trasparenti’. Ovviamente anche il Medioevo era un’epoca di pandemie. La peste del 1340 ha ucciso il 40 per cento della popolazione europea e i ricchi sono fuggiti dalla città per rifugiarsi in campagna. Oggi stiamo assistendo al ritorno di altre patologie medievali.

Gli attivisti di Extinction Rebellion occupano le piazze, si dipingono il volto con il sangue finto, fanno dei balletti e prevedono la fine imminente del mondo. Il nuovo Medioevo coincide anche con il ritorno dei nomignoli politici. I sovrani di un tempo avevano dei soprannomi fantasiosi: il calvo (Carlo), il crudele (Pietro di Castiglia). Oggi anche Donald Trump chiama i suoi rivali Joe l’addormentato o Hillary la disonesta. Ci sono anche delle analogie strutturali tra oggi e il Medioevo: il declino della classe media, la nascita di una nuova oligarchia tech che ricorda l’aristocrazia di un tempo. L’élite accademica di oggi invece ricorda il clero medievale.

Le università sono come i monasteri: proteggono i propri membri e non gli consentono di contaminarsi con il resto della società. Anche i dibattiti accademici rimandano al Medioevo: anziché discutere di angeli e divinità oggi i docenti cercano di capire se il sesso sia una costruzione sociale (la loro risposta è: ovviamente). Chiunque non si adegui al pensiero dominante viene scomunicato dalla società, umiliato pubblicamente da Twitter e costretto a vivere nell’equivalente intellettuale delle foreste medievali. I poliziotti ricordano sempre di più i cavalieri di Don Chisciotte specialmente in America, il luogo che più assomiglia al Medioevo pur non avendolo mai vissuto. Le forze dell’ordine indossano degli elmi per proteggersi dal lancio di oggetti e a volte si muovono a cavallo, come i cavalieri medievali.

Malgrado tutto, la polizia sta perdendo il controllo delle strade. A Londra gli accoltellamenti sono così frequenti che la gente inizierà a girare con le spade e i pugnali. Alcune aree dell’America vengono autogestite da gruppetti di attivisti che si scontrano regolarmente con la polizia. Le élite medievali parlavano della cavalleria e del regno di Dio ma vivevano in un mondo brutale in cui le gang si scontravano tra di loro. “Le élite di oggi parlano tanto di inclusione ma hanno creato un mondo in cui una piccola minoranza si appropria delle spoglie e sempre più persone scompaiono nell’oscurità”, conclude Wooldridge con una pessimistica profezia: “L’inferno è alle porte”.