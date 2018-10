“Il liberalismo globale è finito. È stato bello finché è durato, ma è ora di svegliarsi”.

“Cinque anni fa, il mondo sembrava ancora il sogno di un internazionalista liberale”, scrive Andrew Michta, storico e politologo americano, preside del George Marshall European Center for Security Studies di Berlino, intellettuale europeista e atlantista. “Anche se il terrore jihadista avrebbe periodicamente messo alla prova la capacità di recupero dei governi e delle società in tutto il mondo, le frontiere aperte e il libero commercio sono stati ampiamente pubblicizzati come la via da seguire. Nel contesto dell’unipolarismo post Guerra fredda, molti in ambito accademico, nei gruppi di riflessione e nei media volevano credere che la ‘prima nazione universale’ potesse plasmare la politica mondiale a propria immagine e che una pace democratica kantiana aleggiasse appena sopra l’orizzonte.

La modernizzazione della Cina avrebbe aperto la strada a un cambiamento sistemico a Pechino, aiutandola a prendere il posto che le spetta in quanto importante partecipante nell’emergente ordine globale liberale. L’apertura dei mercati occidentali alle esportazioni cinesi, unita all’esportazione della tecnologia e del know-how industriale degli Stati Uniti, avrebbe dovuto portare a termine questa transizione, con l’ipotesi che una Cina modernizzata, con una classe media appena potenziata, volesse liberalizzare il suo sistema interno e aderire a quello che sarebbe diventato lo status quo globale, piuttosto che contestarlo. L’Europa è stata dichiarata ‘integra, libera e in pace’, poiché negli anni 90 la Russia di Boris Eltsin era stata praticamente cancellata come concorrente geostrategico.

Anche con l’arrivo di Vladimir Putin, l’illusione che il nuovo ordine mondiale liberale fungesse da panacea per la competizione geostrategica persistette dopo la guerra russo-georgiana del 2008. Per quasi trent’anni, risme di libri e articoli accademici, conferenze e panel mediatici hanno preannunciato un futuro in cui le istituzioni avrebbero trionfalmente trionfato sui vecchi vincoli culturali. La nozione realista di potere direttamente correlata alla forza economica industriale, alla geografia, alle risorse naturali e alla popolazione era rifiutata a priori, come obsoleta, e con essa l’idea dello stato nazionale come nucleo centrale della sicurezza nazionale e della prosperità di un popolo.

Si presumeva che tali idee avrebbero col tempo ceduto il passo a stati che cedevano volontariamente parte della propria sovranità a organizzazioni transnazionali e sovranazionali. Nel 1994 il Nafta ha simboleggiato l’arrivo di questa nuova economia globale nel Nord America; i critici preoccupati per le conseguenze per la classe media furono liquidati come nazionalisti inadatti alla nuova èra del libero commercio liberale. In Europa, i leader hanno ceduto alla tentazione di trasformare la Comunità europea – al centro di un’organizzazione basata sui trattati – in una sorta di proto-Stati Uniti d’Europa. Dopo il Trattato di Maastricht del 1992, le élite europee hanno ribattezzato il loro progetto Unione europea, adottato l’euro come valuta comune nel 1999 e, dopo il Trattato di Lisbona del 2007, iniziato a rivendicare selettivamente gli attributi di uno stato federale attraverso la sempre maggiore regolamentazione di Bruxelles e l’aggiunta dell’Unione di un quasi presidente e di un ministro degli Affari esteri.

Occasionalmente, gli studiosi hanno anche sostenuto che l’Europa ha offerto una via da seguire per gli Stati Uniti, indicando un futuro in cui le economie sociali di mercato avrebbero infine regnato. La rivoluzione digitale ha accelerato l’attenzione rivolta verso le democrazie occidentali. Quando scoppiarono delle guerre, come nei Balcani negli anni 90 o in Georgia nel 2008, furono spesso trattate come l’ultimo sussulto di un’èra nazionalista-imperialista morente. Persino il breve choc dell’11 settembre non ha portato a una verifica della realtà che il mondo ‘là fuori’ fosse ancora un luogo pericoloso, pieno di attori pericolosi. Pochi in occidente credevano davvero che le bande di jihadisti avrebbero potuto far crollare gli stati occidentali attraverso la violenza dei terroristi. Questi episodi erano considerati come simili al comune raffreddore, il tipo di riacutizzazione occasionale che si deve sopportare se si vuole preservare l’ordine mondiale liberale interconnesso.

Ancora più importante, la vittoria dell’occidente nella Guerra fredda servì come tonico della certezza ideologica, riaffermando apparentemente l’idea che la storia fosse davvero dalla parte dei globalisti. Negli ultimi dieci anni gli stati non sono riusciti a risvegliare molti leader sul fatto che la continua immigrazione di massa e la balcanizzazione delle nazioni occidentali hanno minato la capacità di ripresa nazionale frammentando e spesso paralizzando i processi politici. Per quasi trent’anni, le teorie sulla ‘costruzione della nazione’ all’estero hanno abbondato negli Stati Uniti, mentre l’America è stata contemporaneamente decostruita dall’interno da politiche identitarie accoppiate a una rapida deindustrializzazione. Allo stesso tempo, due grandi potenze, la Cina e la Russia, hanno continuato a definire il mondo in termini di bilanciamento della forza e strategie a somma zero.

Per decenni, la Cina ha perseguito un mercantilismo aggressivo, manipolato la sua valuta e costretto le imprese statunitensi ed europee a cedere proprietà intellettuale come precondizione per entrare nel suo mercato. La Russia, a sua volta, si è rapidamente ripresa dal ‘tempo dei disordini’ dell’era Eltsin, ri-nazionalizzando di fatto il suo settore energetico e usando la sua abbondanza di petrolio e gas come risorsa strategica da utilizzare come arma per ottenere un guadagno politico. Oggi il mondo ha poca somiglianza con il quadro dell’ordine internazionale liberale con cui siamo cresciuti e a cui siamo stati così abituati nei decenni successivi alla Guerra fredda. Una Cina più agiata e geostrategicamente più assertiva sta puntando a rivendicazioni sempre più audaci su una sfera di influenza in Asia e sta sfruttando la sua crescente ricchezza per ottenere influenza in Australia, Africa, Sud America e, sempre più tardi, in Europa.

L’annessione della Crimea da parte della Russia ha distrutto efficacemente le basi su cui costruire il sistema di sicurezza basato sulle norme dell’Unione europea. La Turchia di Erdogan sta fuggendo dall’eredità di Atatürk. Il medio oriente è in fiamme, con l’Iran sempre più determinato a perseguire l’egemonia regionale. L’Europa sta lottando per far fronte all’immigrazione di massa dal medio oriente, dall’Africa e altrove, e per preservare ciò che resta di una via di mezzo politica in rapida contrazione, mentre l’Unione europea parla di un’organizzazione ‘a due livelli’ come l’unica via possibile. Nei Balcani occidentali sta crescendo l’instabilità politica. Il mondo sembra molto diverso da come appariva a molti solo cinque anni fa. Tuttavia, credere che sia successo qualcosa di brusco e inaspettato è bere il proverbiale Kool-Aid (la bibita dei bambini americani, ndr) della certezza liberista internazionalista post Guerra fredda.

In realtà, il calcolo della potenza, la competizione geostrategica e il mercantilismo non sono mai andati via; piuttosto, sono semplicemente rimasti sullo sfondo mentre la distribuzione del potere si è trasformata. E’ tempo che le democrazie di tutto il mondo facciano il punto sulle rispettive posizioni e che i loro governi parlino francamente su cosa li ha portati lì. Il primo passo è smettere di sostituire i sintomi con le cause. L’era attuale è un punto di inflessione non a causa di un’ondata di ‘illiberalismo’ nella politica democratica, la ri-nazionalizzazione della politica europea, la Brexit o Donald Trump – tutte offerte come spiegazioni per l’apparentemente improvviso crollo delle regole basato sul sistema internazionale. Piuttosto, ciò che ha guidato il cambiamento sistemico globale in atto è il primo imminente effettivo riordino della distribuzione del potere economico in tutto il mondo dal 1945, in particolare in Asia, insieme all’affermazione geostrategica della Cina e una disconnessione fondamentale tra ciò che alimenta il discorso politico nelle democrazie occidentali oggi e le considerazioni di potere che restano centrali nelle relazioni internazionali.

Le faglie di civiltà huntingtoniane, in breve, forniscono una ricetta per il grande sconvolgimento globale che ora si profila all’orizzonte. I prossimi due decenni saranno probabilmente la prima vera sfida posta da una crescente potenza globale, la Cina, alla posizione dominante a livello mondiale degli Stati Uniti. Rimane una questione aperta: se gli Stati Uniti saranno in grado di evitare la ‘trappola di Tucidide’, in cui lo spostamento di una grande potenza da parte di un altro porta alla guerra. La competizione tra stato e stato, sospinta dal mutevole equilibrio tra potere economico e militare, ha drammaticamente aumentato la probabilità di un grande scontro tra Stati Uniti e Cina. Un tale confronto, se non contenuto, probabilmente attirerà altri attori importanti, tra cui la Russia, e costringerà gli stati chiave in Europa ad agire in un momento in cui il continente non è ancora in grado di contemplare tali scelte difficili.

E’ ora di ammettere che alla base dell’attuale situazione occidentale si trova una serie di ipotesi fondamentalmente fuorvianti su ciò che conta di più nel sistema internazionale. Il cosiddetto ordine internazionale liberale non fu mai il risultato di un inevitabile processo che portò all’illuminazione del potere statale; piuttosto, fu un sottoprodotto dell’emergere degli Stati Uniti come la nazione più potente sulla terra dopo la Seconda guerra mondiale. La posizione dell’America come la più grande democrazia del mondo negli ultimi settant’anni gli ha permesso di impregnare il sistema globale con i suoi valori e le sue istituzioni. È un vecchio paradigma realista che il potere, piuttosto che le regole e le norme, è ciò a cui le nazioni aspirano di più, e che la capacità di influenzare il comportamento degli altri si basa sui fondamenti della forza economica e militare. La nozione secondo cui le norme internazionali senza un attore dominante disposto a richiedere la loro attuazione e in grado di farlo hanno molto potere restante è un sottoprodotto di decenni di disponibilità degli Stati Uniti a fornire la colla politica, economica e militare dell’attuale sistema internazionale.

Se gli Stati Uniti si sono spostati dal centro del potere globale, allora, non diversamente da epoche passate di dominazione britannica, francese o spagnola, i valori della nuova egemonia modelleranno il mondo in cui tutti viviamo. E non sarà un mondo in cui prospereranno le nostre assunzioni democratiche liberali. Le sabbie mobili di oggi della politica mondiale, in particolare la progressiva frammentazione del quadro istituzionale che ha legato l’Occidente collettivo per quasi 70 anni, sono spesso interpretate dagli analisti politici come un errore temporaneo, dopo il quale riprenderà la nuova normalità di un ordine internazionale basato su regole.

La realtà è abbastanza diversa. La mutevole distribuzione dell’energia in tutto il mondo e la sfida posta alla posizione dominante degli Stati Uniti dal crescente potere economico e militare della Cina e l’assertività geostrategica di una Russia intenta a rivendicare il suo grande potere stanno riportando il mondo ai fondamenti di un grande potere politico guidato dalla competizione statale. L’era del liberalismo globale è finita. E’ stata una bella corsa finché è durata, ma è ora di svegliarsi. Il tempo dirà se gli Stati Uniti e i loro alleati potranno adattarsi abbastanza rapidamente a questa nuova realtà”.