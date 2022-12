Il Mondiale in Qatar è stato un clamoroso danno d'immagine

A differenza di molti tifosi occasionali io continuo ad avere un interesse costante nel funzionamento interno della Fifa. Non perché mi interessi granché il calcio, ma perché mi considero un fine conoscitore della corruzione. Non trascorro tutto il mio tempo a studiare la materia, ma mi interessano molto le persone e le entità corrotte”. Così inizia il commento di Douglas Murray sulla Fifa e i Mondiali in Qatar. Murray fa un lungo preambolo: racconta del politico ecuadoriano Abdalá Bucara, sfiduciato dal suo Parlamento per reati di corruzione, e del funzionario della Fifa Chuck Blazer, famoso per le tangenti incassate per manipolare il voto sull’assegnazione dei Mondiali. Blazer era talmente obeso che si muoveva con un mini scooter, ed è stato arrestato mentre si recava al suo ristorante preferito a New York con questo mezzo.

