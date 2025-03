"Trovo divertente sposare la gente a caso". Intervista a Valerio Nicolai

"Quando approccio alla scultura e allo spazio in generale, faccio in modo che rimanga la presenza pittorica, alcune volte anche in maniera impercettibile, spesso anche solo come gesto stilistico", ci dice l'artista goriziano

Nome: Valerio Nicolai

Luogo e anno di nascita: Gorizia, 1988

Gallerie di riferimento: Clima Milan

Emanuela Campoli Paris/Milan

L'intervista

Com’è organizzata la tua giornata?

Mi sveglio a orari differenti e tendenzialmente cerco di andare in studio la mattina presto, dove, quando posso, rimango fino a sera. Viaggio spesso per svariati motivi, anche dentro la città.

Molti tuoi lavori evocano situazioni quotidiane trasformate in qualcosa di surreale. Cosa ti interessa di questo slittamento?

Presumo per un vizio di mente che mi ha abituato ormai a osservare in maniera distaccata, estraniata. A volte le scene mi sembrano andare al rallentatore per analizzarle meglio; se mi interessa e cosa nello specifico è un tema lungo, direi piuttosto che accade e basta.

Che cos’è per te lo studio d’artista?

È un luogo di lavoro.

A che cosa stai lavorando?

Ieri rubavo ritratti fotografici su profili social casuali per disegnarli in un secondo momento a coppie in veste matrimoniale. Trovo divertente sposare la gente a caso.

Qual è la funzione dell’arte oggi?

Quella contemporanea dovrebbe rivedere il suo livello qualitativo di cultura. Quella storica, commuovendo l'essere umano per ciò che è l' essere umano, dovrebbe unire in obbiettivi comuni. Perciò funzione rivoluzionaria.

Nei tuoi lavori spesso dialoghi con lo spazio. Come decidi il rapporto tra pittura e installazione?

Molto più semplicemente, quando approccio alla scultura e allo spazio in generale, faccio in modo che rimanga la presenza pittorica, alcune volte anche in maniera impercettibile, spesso anche solo come gesto stilistico.

In che modo hai iniziato a fare l’artista?

Guardando e leggendo un libro di storia dell'arte.

Quali sono i tuoi riferimenti visivi e teorici?

Quelli visivi sono disparati e frequenti nella memoria mentre quelli teorici sono, nella gran parte, scrittori di romanzi o filosofi.

Lavori con materiali e tecniche non convenzionali. Come scegli il medium giusto per un’opera?

In verità per la maggior parte lavoro con la pittura, che forse non ho neanche scelto.

Le opere

1- Valerio Nicolai, Sole con le code, exhibition view at Clima, Milan 2022.

Courtesy: The Artist and Clima, Milan

Photo: Marco Davolio

2- Valerio Nicolai, Sole con le code, 2022 (Detail) Crayons and acrylics on wood panels,

performer / Matite colorate e acrilici su pannelli di legno, performer, 395 x 300 x 100 cm.

Courtesy: The Artist and Clima, Milan

Photo: Marco Davolio

3- Valerio Nicolai, solo show at Campoli Presti, Paris 2023.

Courtesy: The Artist and Campoli Presti, Paris

Photo: Rebecca Fanuele

4- Valerio Nicolai, Delicato / Primo Solitario, 2023 Oil on canvas / Olio su tela, 212x133 cm.

Courtesy: The Artist and Campoli Presti, Paris

Photo: Rebecca Fanuele

«Tu non altro che il canto avrai del figlio,/ o materna mia terra, a noi prescrisse/ il fato illacrimata sepoltura.»

-Ugo Foscolo , A Zacinto

5- Valerio Nicolai, Ossa, Carote e Tuffatore, 2024 Oil on canvas / Olio su tela, 95x80 cm.

Courtesy: The Artist and Clima, Milan

6- Valerio Nicolai, Chi ci lascia a merenda (polli e angelo), 2022 Oil on canvas / Olio su tela,

91x102 cm.

Courtesy: The Artist and Clima, Milan

7- Valerio Nicolai, Mare di Merda #13, 2023 Oil on canvas / Olio su tela, 25x30 cm.

Courtesy: The Artist and Clima, Milan

Photo: Flavio Pescatori

8- Valerio Nicolai, Castello in Corridoio, 2023 Oil on canvas / Olio su tela, 165x220 cm.

Courtesy: The Artist and Campoli Presti, Paris

Photo: Rebecca Fanuele

“Tempio religioso con riserva di ciliegie murata, cani col frisbee in bocca e loculi per occhiali”

9- Valerio Nicolai, Capitan Fragolone, 2021 Foam, paper, glue, oil, polish, wood, canvas,

cardboard, chair, costume, face mask, performer / Schiuma poliuretanica, carta, colla, olio,

smalto, legno, tela, cartone, sedia, costume, maschera, performer 300x550x350 cm.

Courtesy: The Artist, Clima, Milan and Quadriennale Arte Contemporanea, Rome

Photo: DSL Studio

10- Valerio Nicolai, Nuova Carboneria, 2023 Oil on canvas, wood structure, laptop, engines,

wire, speakers and mechanics / Olio su tela, struttura in legno, computer, servo-motori,

altoparlanti, component meccaniche, 285x356x60 cm

Courtesy: The Artist and Clima, Milan

Photo: GRAYSC

