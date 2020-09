Chi ha ucciso gli artisti maledetti? Contro l'inchino alle vite “corrette”

Poeta simbolista, critico d’arte e autore francese, Gustave Kahn era una figura singolare, un tipo non omologato. “Particolare” si definirebbe pigramente oggi. Conosciuto con gli pseudonimi di Cabrun, M. H., Walter Linden, Pip e Hixe, ebbe la fortuna e la capacità di dar voce alle proprie idiosincrasie, non curandosi troppo di cosa si pensasse di lui, intendendo l’arte come spazio non protocollare, non moralizzante e in continuo bisogno di esperimenti per rigenerarsi. Il suo stravagante romanzo simbolista Le Conte de l’Or et du Silence, potrebbe essere facilmente citato come esempio di ricerca dell’equilibrio assoluto e in effetti mescola spietatamente i generi, dal racconto d’avventura alla Bibbia, dalle gesta popolari alle false evocazioni dell’Ebreo Errante, in uno stile molto più familiare ai lettori del Ventunesimo secolo che a quelli del Diciannovesimo.

