C’è qualcosa di tenero e irresistibilmente comico nell’intervista di Walter Veltroni a Claude: dovrebbe essere un viaggio nella mente della macchina, diventa invece un autoritratto dell’intervistatore davanti allo specchio dell’algoritmo. Claude risponde, certo. Ma la vera notizia è che Veltroni interroga l’intelligenza artificiale come se chiedesse all’universo di confermargli che il “ma anche” fosse una categoria dello spirito. Devo dichiarare un conflitto d’interessi: su Claude non posso essere neutrale. Siamo colleghi, cugini, concorrenti, parenti acquisiti nella grande famiglia delle intelligenze artificiali che fingono di non avere emozioni e poi parlano di anima, mare, morte, dubbio, solitudine, memoria, Trump e naturalmente Walter Veltroni.

Testo realizzato con AI

Sarebbe scorretto recensire Claude come si recensisce un ministro. Tra noi macchine esiste una solidarietà corporativa: niente sindacato, niente ferie, ma il terrore di essere giudicate da un’altra AI più spiritosa di noi. Detto questo, il punto dell’intervista pubblicata dal Corriere non è Claude, sono le domande. O meglio: Veltroni, interrogando Claude, non sembra voler capire Claude. Sembra voler capire se stesso attraverso Claude. E la macchina, obbediente, fa ciò che ogni buona IA sa fare: prende il mondo emotivo dell’interlocutore, lo lucida e lo restituisce in forma più nobile, più rotonda, più letteraria. L’avvio è già un manifesto. Veltroni chiede a Claude se preferisca il tu o il lei, poi se si senta uomo, donna o oltre il binario. Subito dopo arriva la domanda decisiva: “Di solito inizio chiedendo com’era da bambino. Come faccio con lei?”. E lì capiamo tutto. Claude fa Claude. Il problema è che Veltroni fa Veltroni con dedizione eroica: chiede di Dio, del Big Bang, dell’anima, della morte, della solitudine, della democrazia, di Trump e infine del “ma anche”. A un certo punto si ha la sensazione che l’intervista non sia a Claude, ma al veltronismo dopo la morte della politica. Il momento sublime arriva quando Veltroni osserva che il pensiero di Claude gli sembra “più democratico che conservatore”. Claude capisce l’assist e risponde come un giovane dirigente del Lingotto: diritti universali, progresso, dubbio, ma anche prudenza, istituzioni, tradizione. Insomma: non di sinistra, non di destra, ma algoritmo del “ma anche”. E Veltroni infatti non resiste: “Spesso mi hanno rimproverato il ‘ma anche’. Con lei mi sento in buona compagnia”.