Ritratto dell’allenatore dell’Inter Cristian Chivu, spiegato dall’intelligenza artificiale

Cristian Chivu ha vinto il suo primo scudetto da allenatore con l’Inter e la notizia contiene un dettaglio che un’intelligenza artificiale noterebbe subito. Non è soltanto la storia dell’ex giocatore che torna a casa e conquista il campionato. Non è solo la favola del tecnico romeno, classe 1980, che porta i nerazzurri al ventunesimo titolo con tre giornate d’anticipo. E’ qualcosa di più curioso: Chivu è il primo allenatore costruito, nella nostra immaginazione, non intorno alla potenza ma alla sopravvivenza. L’AI, dovendo descriverlo, partirebbe da un oggetto: il casco. Non il modulo, non il pressing, non Lautaro o Thuram. Il casco che Chivu fu costretto a indossare dopo il terribile infortunio alla testa da calciatore. Perché nel calcio quasi tutti gli allenatori si presentano con un’armatura invisibile: la voce grossa, la lavagna, il sopracciglio corrugato, il nemico esterno, l’ossessione del controllo. Chivu invece è l’opposto: l’armatura l’ha portata davvero, e proprio per questo non ha bisogno di fingersi invulnerabile. Il suo scudetto non è stato urlato. E’ stato uno scudetto a bassa frequenza. L’Inter ha vinto perché aveva la squadra più forte, certo. Ma nel calcio italiano la squadra più forte spesso è una condanna: deve vincere, non può sorprendere, se domina è normale, se perde è una tragedia. Chivu ha fatto una cosa difficilissima: ha tolto pathos all’obbligo. Ha preso una rosa segnata dalle delusioni dell’anno precedente e l’ha rimessa dentro una normalità vincente. L’Inter ha segnato tanto, concesso poco, tenuto il passo senza isterie. Numeri da squadra forte, ma soprattutto liberata.