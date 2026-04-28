Nello scontro tra Musk e Altman non c’è solo una causa su OpenAI. Chi deve custodire gli algoritmi

La battaglia tra Elon Musk e Sam Altman sull’intelligenza artificiale sembra una storia molto americana: soldi, rancori, promesse tradite, una causa miliardaria. Si contendono non solo il passato di OpenAI ma il significato morale della sua esistenza. Musk accusa Altman di aver tradito la missione originaria non profit; OpenAI replica che la trasformazione era necessaria per raccogliere capitali e competere. Il processo a Oakland ruota attorno a questa frattura: missione o mercato. Ma il punto più interessante è culturale. Musk e Altman incarnano due mitologie della tecnologia. Musk rappresenta l’idea eroica dell’innovatore come figura solitaria: non solo aziende, ma civiltà. In questa visione, l’AI è troppo importante per essere affidata a compromessi societari o a partner come Microsoft. Deve essere guidata da una visione. Altman incarna invece una mitologia più istituzionale: l’AI come piattaforma globale, da rendere compatibile con governi, mercati e capitali. Dove Musk vede usurpazione, Altman vede scalabilità. Senza capitali, alleanze, semiconduttori e data center, quella promessa iniziale sarebbe rimasta astratta. OpenAI ha scelto un compromesso: una public benefit corporation controllata da una fondazione non profit. Un assetto che riflette la contraddizione del nostro tempo: missione pubblica e appetito privato nello stesso spazio. La disputa non è se l’AI debba essere “buona”. Tutti lo dicono. Il punto è chi definisce il bene. Musk parla di missione tradita, ma guida anche xAI, concorrente diretto. Altman parla di responsabilità globale, ma è a capo di una delle aziende più potenti del pianeta. Entrambi parlano dell’umanità mentre competono per orientarne il futuro. Qui la lite diventa uno specchio: anche l’altruismo passa dal denaro, e il denaro ha bisogno di una giustificazione morale.