La storia dei bambini rimproverati in piazza

Sei bambini che giocano a pallone in piazza. Un residente che si lamenta. Il sindaco che interviene. E una frase che resta: “Non ci faccia togliere la palla”. La storia, raccontata dal Giornale di Sicilia, arriva da Campofelice di Roccella. Ma potrebbe arrivare da qualsiasi città italiana. Ed è molto più di una piccola cronaca locale. E’ una storia che riguarda il futuro del calcio italiano. Perché il calcio non nasce nei centri sportivi perfetti, nei campi sintetici illuminati o nelle academy organizzate al millimetro. Il calcio nasce esattamente lì: in una piazza, in un cortile, in una strada dove il gioco è libero, continuo, senza interruzioni. Dove non ci sono allenatori ma tentativi, non ci sono schemi ma invenzioni. Il problema è che questo spazio, lentamente, lo stiamo cancellando. La scena raccontata dal Giornale di Sicilia è semplice: bambini che disturbano, adulti che chiedono silenzio, istituzioni che cercano equilibrio. Tutto comprensibile. Ma il punto non è scegliere tra il diritto alla quiete e il diritto al gioco. Il punto è capire che quando il gioco spontaneo diventa un problema da gestire, qualcosa si è incrinato. Negli ultimi vent’anni il calcio italiano ha investito molto nell’organizzazione e poco nella libertà. Più scuole calcio, più allenatori, più programmazione. Ma meno strada, meno improvvisazione, meno caos creativo.

Testo realizzato con AI

E i risultati si vedono. I talenti veri – quelli che fanno la differenza – raramente nascono da percorsi troppo ordinati. Nascono dal gioco libero, dalla ripetizione spontanea, dalla possibilità di sbagliare senza essere corretti subito. Nascono da quel tipo di esperienza che nessuna seduta di allenamento può davvero replicare. Quando togli questo spazio, non togli solo un passatempo. Togli un pezzo di formazione. In altri paesi, il calcio continua a vivere nelle strade, nei campetti improvvisati, nei quartieri. In Italia sempre meno. Per ragioni anche legittime: sicurezza, traffico, convivenza. Ma il risultato è chiaro: il calcio diventa sempre più organizzato e sempre meno spontaneo. Più disciplinato, meno creativo. E allora cresciamo giocatori preparati, ma prevedibili. Tecnici, ma raramente sorprendenti. E’ qui che la storia di quei sei bambini diventa simbolica.

Non perché sia un’ingiustizia clamorosa, ma perché racconta una tendenza. Il gioco libero è sempre più spesso percepito come un fastidio. Un problema da regolare, da limitare, da spostare altrove. Ma altrove non esiste davvero. O meglio: esiste, ma è un’altra cosa. E’ il gioco organizzato, non quello spontaneo. Il sindaco, secondo il racconto del Giornale di Sicilia, prova a trovare un equilibrio. E questo è già un segnale importante. Ma la questione è più profonda e non si risolve con una mediazione caso per caso.