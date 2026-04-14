Le due destre e il vuoto che resta. Il confronto che serve al paese

Il 9 aprile, alla Camera, dentro l’informativa di Giorgia Meloni e nelle repliche che sono seguite, si è visto molto teatro e poca architettura. Però, sotto la crosta della polemica, si intravedeva qualcosa di più interessante: non solo il solito scontro tra maggioranza e opposizione, ma anche un possibile dissenso interno alla maggioranza stessa.

Testo realizzato con AI

Da una parte la linea della stabilità, della resistenza, della serietà rivendicata come valore: tenere i conti, reggere l’urto, non cedere alla demagogia. Dall’altra una linea che potrebbe dire: bene la stabilità, ma ora serve di più; non basta restare in piedi, bisogna decidere dove andare, su salari, industria, casa, giovani, produttività, energia. In mezzo, l’opposizione, che dovrebbe smettere di limitarsi alla denuncia e provare a spiegare come governerebbe davvero il paese.

A: Partiamo da qui. Il 9 aprile la presidente del Consiglio ha detto una cosa chiara: nessuna fuga, nessun rimpasto, nessuna fase due immaginaria. Il governo va avanti, rivendica stabilità e chiede un confronto nel merito su crisi internazionale, energia, risorse, Europa, competitività. In un mondo instabile, la prima virtù è restare saldi.

B: Restare saldi è una virtù solo se non diventa un alibi. Il rischio è scambiare la durata con la direzione, la resistenza con il progetto. Su molte questioni il governo sembra più bravo a rivendicare di aver evitato il peggio che a spiegare come costruire il meglio.

A: Però il contesto conta. La politica estera oggi è politica interna: energia, approvvigionamenti, rapporto con gli Stati Uniti, postura europea. Sono bollette, inflazione, export. Un governo serio deve prima di tutto dare affidabilità: niente panico, niente scorciatoie.

B: Giusto. Ma l’Italia non può vivere solo di sobrietà. A un certo punto bisogna dire come affrontare i nodi: produzione industriale in difficoltà, crisi dell’auto, salari bassi, lavoro povero, occupazione femminile debole, giovani senza traiettoria, costo della casa, produttività ferma. Seri per fare cosa?

A: Per evitare la demagogia fiscale, difendere i conti, non promettere l’impossibile, tenere una collocazione occidentale chiara senza isterismi. Anche questo è governo.

B: D’accordo, ma la collocazione internazionale non può diventare un paravento. Proprio perché il mondo è instabile, servirebbe una strategia economica più nitida: politica industriale, agenda sull’energia, piano su competenze e investimenti, risposta alla crisi dell’auto.

A: Qui si apre il punto: la maggioranza può discutere su come fare queste cose, ma ha almeno un perimetro comune. L’opposizione appare spesso unita solo nel certificare il fallimento della destra. Molte diagnosi, poche proposte.

B: Vero, ma questo non assolve la maggioranza. Se l’opposizione è debole, il governo ha una responsabilità in più: non sedersi, non vivere di confronto con un’alternativa confusa.

A: Quindi il confronto più interessante è dentro la maggioranza?

B: Sì. Da una parte una destra che vuole rassicurare: continuità, prudenza, gestione. Dall’altra una destra che dice: bene, ma ora serve ambizione. Meno manutenzione, più trasformazione.

A: Quali obiettivi?

B: Pochi e chiari: lavoro e salari; industria e filiere; energia come costo e sicurezza; giovani e casa; Europa come terreno di battaglia su debito, investimenti, mercato dell’energia.

A: Molte di queste partite il governo dice di averle aperte.

B: Spesso a parole. Il problema è renderle visibili nella vita reale: il cittadino misura se sta meglio, peggio o uguale.

A: E l’opposizione?

B: Deve passare dalla requisitoria al disegno: spiegare come tenere insieme salari e competitività, welfare e conti, energia pulita e bollette sostenibili.

A: Quindi il dibattito serio sarebbe questo: una maggioranza che usa la propria stabilità e un’opposizione che diventa alternativa credibile.

B: Esatto. E servirebbe anche un linguaggio diverso: meno slogan, più agenda.

A: In fondo è qui il punto: la stabilità è una condizione, non un programma.