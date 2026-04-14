Hormuz, il ricatto che l’occidente non può più permettersi. Chi controlla lo Stretto

Hormuz è un nome piccolo per un problema enorme. Da quello stretto passano circa 20 milioni di barili al giorno, cioè intorno a un quinto dei consumi mondiali di petrolio, e una quota decisiva di gas naturale liquefatto: il 93 per cento del Gnl del Qatar e il 96 per cento di quello degli Emirati, pari a circa il 19 per cento del commercio globale. Le rotte alternative coprono solo una parte del flusso, tra 3,5 e 5,5 milioni di barili al giorno. Tradotto: se Hormuz si blocca davvero, il mondo non sostituisce quel flusso con facilità. E’ per questo che quanto stiamo vedendo dovrebbe suggerire una riflessione più ampia, oltre la cronaca militare. La campagna di Trump su Hormuz, tra annunci roboanti e messaggi confusi, ha mostrato quanto sia facile agitare un nervo scoperto dell’economia globale e quanto sia difficile governarne le conseguenze. Reuters ha riferito di ipotesi di blocco dei porti iraniani, mentre il Centcom ha precisato che il transito nello stretto non era l’obiettivo diretto: già questa ambiguità basta a capire quanto sia pericoloso trasformare un choke point energetico in un teatro di improvvisazione politica.

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Ma sarebbe troppo comodo fermarsi qui. Il punto più serio è un altro: se l’Iran può ancora condizionare una quota così rilevante di petrolio e gas mondiale, allora il problema non è solo Teheran. E’ la nostra dipendenza strutturale da un’area in cui l’energia resta ostaggio della geopolitica. L’occidente dovrebbe fare tre cose, tutte difficili. La prima: diversificare davvero. Più forniture da aree stabili, più rigassificatori, più contratti meno esposti al Golfo, più infrastrutture per evitare i colli di bottiglia. Anche i bypass esistenti, come l’oleodotto saudita East-West riportato a 7 milioni di barili al giorno, non bastano: gli attacchi alle infrastrutture mostrano che il rischio resta diffuso.