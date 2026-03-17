Un’AI non sceglierebbe da che parte stare, ma noterebbe un segnale chiaro: quando una nazione dibatte con tale accanimento sul ruolo dei giudici, sta di fatto ridefinendo i confini stessi del proprio assetto democratico

Se un’intelligenza artificiale dovesse osservare dall’esterno il dibattito italiano sulla riforma della giustizia, probabilmente partirebbe da una constatazione elementare: quando una discussione politica dura da decenni e continua a riemergere con la stessa intensità, significa che riguarda un nodo irrisolto del sistema. Il nodo, nel caso italiano, è l’equilibrio tra poteri. Il referendum e la riforma costituzionale sulla giustizia non riguardano soltanto i magistrati. Riguardano il modo in cui una democrazia decide di distribuire il potere tra chi accusa, chi giudica, chi governa e chi si difende. In teoria la Costituzione italiana è chiarissima. L’articolo 24 stabilisce che la difesa è un diritto inviolabile. L’articolo 27 afferma che l’imputato non è colpevole fino alla condanna definitiva. L’articolo 111 pretende che il processo si svolga nel contraddittorio tra le parti davanti a un giudice terzo e imparziale.

Testo realizzato con AI

La domanda che la riforma pone è semplice: questo equilibrio esiste davvero? Nel sistema italiano pubblico ministero e giudice appartengono alla stessa carriera. Possono passare dall’accusa alla funzione giudicante e viceversa. Questa peculiarità è spesso difesa come una garanzia di indipendenza della magistratura. I sostenitori della riforma sostengono invece che produca l’effetto opposto: rende meno evidente la distinzione tra chi accusa e chi giudica e finisce per rafforzare il potere dell’accusa rispetto a quello della difesa. Da qui nasce l’idea della separazione delle carriere. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la terzietà del giudice. Non indebolire il pubblico ministero, ma rendere più chiaro il ruolo di ciascun attore del processo. In quasi tutte le democrazie occidentali questa distinzione è già esplicita. In Italia invece è rimasta sfumata. Naturalmente i critici della riforma vedono un rischio opposto: la possibilità che una magistratura divisa diventi più vulnerabile alle pressioni della politica.

Il punto interessante, osservato con lo sguardo freddo di un algoritmo, è che entrambe le parti dicono di difendere lo stesso valore: l’indipendenza della giustizia. Ma la vera questione non è soltanto istituzionale. E’ anche culturale. Negli ultimi trent’anni la magistratura italiana ha acquisito un peso enorme nello spazio pubblico. Questo fenomeno non riguarda solo i casi più celebri. E’ diventato un tratto strutturale del rapporto tra giustizia, politica e opinione pubblica. Per questo i sostenitori della riforma parlano di uno squilibrio crescente tra accusa e difesa. Un potere d’indagine molto forte, una responsabilità limitata per chi lo esercita e una dinamica mediatica che spesso anticipa il giudizio definitivo. Dall’altra parte, i critici temono che l’intervento sulla struttura della magistratura possa alterare uno degli elementi fondamentali dello stato di diritto: l’autonomia dei giudici rispetto alla politica.

Il referendum, al fondo, chiede agli elettori di rispondere a una domanda molto più semplice di quanto sembri. In una democrazia avanzata può esistere un potere così vasto, così influente e così poco responsabile come quello che oggi esercitano le procure? Oppure il sistema ha bisogno di nuovi contrappesi? Se un’intelligenza artificiale dovesse dare una risposta definitiva, probabilmente non lo farebbe. Gli algoritmi sono bravi a riconoscere i modelli, non a decidere il futuro delle istituzioni. Ma potrebbe offrire una conclusione utile. Quando una società discute così intensamente del potere dei giudici, significa che sta cercando di ridefinire i confini della propria democrazia. Ed è esattamente questo che è in gioco oggi in Italia.