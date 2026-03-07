L'Europa sull'Ai: spettatrice o arbitro?

Bruxelles deve decidere se limitarsi a regolamentare o se provare a contare davvero. L'editoriale

Il litigio tra Donald Trump e Anthropic – simbolo di un’America che vuole l’AI potente ma obbediente – non è solo una questione domestica. E’ il segnale che l’intelligenza artificiale è ormai terreno di scontro politico, industriale e strategico. E se negli Stati Uniti il conflitto oppone Casa Bianca e Big Tech, l’Europa non può limitarsi a fare la nota a piè di pagina regolatoria. Che cosa dovrebbe fare? Prima di tutto, capire che questa frattura è un’occasione. In un contesto in cui Silicon Valley e Washington si guardano con sospetto, l’Europa può offrire il vantaggio della prevedibilità: un ecosistema meno soggetto ai cambi di umore politico e più orientato alla cooperazione pubblico-privata. Quando la politica americana entra in tensione con i suoi campioni tecnologici, si apre uno spazio per chi sa offrire stabilità, mercato e regole prevedibili. L’Unione europea, che con l’AI Act ha scelto la via normativa, deve ora aggiungere la leva industriale: investimenti comuni, mercato dei capitali più profondo, difesa del talento. Non basta dire cosa è vietato: bisogna dire cosa si vuole costruire. Secondo: trasformare la propria cultura regolatoria in vantaggio competitivo. Se Washington oscilla tra deregolazione e interventismo punitivo, Bruxelles può proporsi come il luogo dove innovazione e responsabilità convivono. Ma questo richiede coerenza: meno frammentazione nazionale, più infrastrutture comuni, più sostegno a player europei capaci di competere su modelli fondativi, cloud e chip.

Terzo: giocare la partita geopolitica. L’AI non è solo mercato, è sicurezza. Chi controlla l’intelligenza artificiale controlla il ritmo dell’innovazione militare, dell’intelligence e persino della diplomazia. Gli algoritmi che scrivono, analizzano o traducono testi sono già strumenti di influenza globale. Se Trump considera le aziende come strumenti di potenza nazionale, l’Europa deve smettere di pensarsi neutrale. Servono alleanze tecnologiche con chi condivide standard democratici, una politica industriale che protegga asset strategici, una diplomazia digitale capace di pesare nei consessi globali. Infine, una scelta culturale. L’Europa non può vivere di riflesso alle tensioni americane. Deve decidere se vuole essere solo arbitro morale o anche attore industriale. Il litigio tra Trump e Anthropic non è un fastidio esterno: è un promemoria. Nell’èra dell’intelligenza artificiale, chi non siede al tavolo finisce nel menu.