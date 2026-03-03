L'età dell'oro e l'ombra lunga del capo

Cosa rivela il secondo discorso di Donald Trump al Congresso

Ci sono discorsi che vanno ascoltati per quello che dicono. E altri che vanno letti per quello che rivelano. Il secondo discorso di Donald Trump al Congresso, tenuto il 25 febbraio 2026, appartiene alla seconda categoria. E’ un testo che, al netto dell’enfasi e dell’autocompiacimento, offre molte spie di un’estremizzazione del potere che chiunque si riconosca nella tradizione conservatrice occidentale dovrebbe saper cogliere. La prima spia è il linguaggio assoluto. “Età dell’oro”, “mai visto prima”, “più grande della storia”, “non torneremo mai indietro”. L’iperbole non è solo stile: è una visione del potere come cesura radicale tra prima e dopo, tra caos e salvezza. La seconda spia è la personalizzazione sistematica dei risultati. I dati economici, le missioni militari, i negoziati diplomatici sono raccontati come frutto diretto della volontà del presidente. Non di istituzioni, non di alleanze, non di continuità amministrativa.nTerza spia: il rapporto con i contrappesi. La Corte suprema che interviene sui dazi è descritta come un ostacolo “purtroppo negativo”, aggirabile con altri statuti. Il Congresso è invitato ad approvare, non a discutere. Le opposizioni sono accusate di sabotare la sicurezza nazionale. Il conservatorismo classico si fonda sull’equilibrio dei poteri, non sull’arte di eluderli. Quarta spia: la retorica dell’assedio permanente. Immigrazione, città santuario, giudici “di sinistra”, scuole, sanità, media.

Ogni ambito è rappresentato come campo di battaglia. L’avversario politico non è alternativo, è pericoloso. Quando la legittimità dell’altro viene erosa, la democrazia si restringe. Quinta spia: la sovrapposizione tra identità nazionale e fede. “America come nazione sotto Dio”, “mano della Provvidenza”, missione quasi sacrale. La destra europea, soprattutto quella di tradizione cattolico-liberale, ha sempre distinto tra radici cristiane e teologia politica. Qui il confine si assottiglia. Sesta spia: l’uso sistematico di casi individuali per giustificare svolte strutturali. E’ una tecnica retorica potente, ma rischiosa: il diritto penale dell’emozione non è mai stato amico dello stato di diritto. Settima spia: la normalizzazione dell’eccezione. Dispiegamento della Guardia nazionale nelle città, raid extraterritoriali, designazione ampia di organizzazioni terroristiche. Ogni misura è presentata come inevitabile e vincente. Ottava spia: la logica amico-nemico applicata all’interno. Non è solo scontro politico: è delegittimazione morale. Nona spia: la concezione plebiscitaria del consenso. Il richiamo costante ai sondaggi è l’idea che la maggioranza, reale o evocata, legittimi tutto. Decima spia: l’idea che il presidente sia l’unico argine. E’ la formula del salvatore. Una democrazia matura non si regge su un uomo solo, ma su istituzioni solide. Questo non significa negare che alcune politiche possano incontrare consenso o produrre effetti. Significa distinguere tra contenuto e metodo, tra obiettivo e cultura del potere. La destra europea dovrebbe interrogarsi su questo punto: si può essere sovranisti senza diventare personalisti? Si può essere patrioti senza ridurre il pluralismo a tradimento? Il discorso di Trump è una dichiarazione di visione: centralità del capo, delegittimazione dell’avversario, sacralizzazione della nazione, conflitto permanente come energia politica. Le spie sono lì. Sta alle destre decidere se considerarle segnali di forza o campanelli d’allarme.