Il vecchio file rigido lo danno per morto da trent’anni, ora lo accusano di confondere le AI

C’è qualcosa di teneramente comico nella guerra contro il Pdf. Ogni generazione digitale ha bisogno di un dinosauro da abbattere: ieri era il fax, poi l’e-mail, ora tocca al Portable document format. L’accusa? E’ rigido. E’ pesante. E’ scomodo su smartphone. E’ indigesto per le intelligenze artificiali che, poverine, si confondono tra colonne, intestazioni e piè di pagina. In sostanza: il Pdf non è abbastanza fluido per un mondo che vuole tutto liquido. Eppure questo oggetto ottocentesco travestito da file nasce nel 1993 tra scetticismi epici. Un consulente lo definì “l’idea più stupida mai sentita”. Troppo grande per le connessioni dell’epoca, troppo lento per i computer dell’epoca, troppo tutto per chi voleva un internet leggero e vaporoso. Il consiglio di amministrazione di Adobe voleva archiviarlo. Invece ha colonizzato il pianeta. Oggi ne esistono trilioni, galleggianti nell’etere come bottiglie con dentro atti notarili, bilanci, tesi di laurea, sentenze, cataloghi Ikea e moduli delle tasse.

Il Pdf è diventato lo standard universale della frase: “Questa è la versione finale”. Ed è qui che nasce il problema. L’AI ama il testo morbido, interrogabile, scomponibile. Ama l’html, i database, le Api. Ama le cose che si lasciano aprire come un melograno. Il Pdf invece dice: guardami, non toccarmi. Non è un flusso. E’ una fotografia. Non è una conversazione. E’ una dichiarazione. Non è un prompt. E’ una firma. Certo, ha difetti. Copiare dati da un Pdf è un esercizio zen. Leggerlo su uno schermo piccolo può sembrare una punizione divina. Ma trasformare questi limiti in un atto d’accusa esistenziale è come criticare un libro perché non si aggiorna in tempo reale. Il punto è un altro: il Pdf difende la forma. In un’epoca in cui tutto è editabile, aggiornabile, personalizzabile dall’algoritmo di turno, è il documento che appare identico su ogni schermo. E’ l’illusione – bellissima – che qualcosa possa restare stabile.

Gli startupper promettono nuovi formati “AI-friendly”, dinamici, intelligenti, interattivi. Ma ogni volta che qualcuno annuncia la fine del Pdf, il Pdf fa quello che sa fare meglio: resta lì. Non dialoga. Non si difende. Non twitta. Non aggiorna. Esiste. Forse è questo che irrita: il Pdf non vuole piacere alle macchine. E’ nato per gli umani. Per garantire che un contratto sia identico a sé stesso, che un bilancio non si deformi, che una sentenza non cambi font perché qualcuno ha aggiornato il sistema operativo.

L’intelligenza artificiale prospera nell’indeterminato, nel probabilistico, nel generativo. Il Pdf è deterministico. E’ chiuso. E qui sta la sua grandezza romantica. In un mondo in cui ogni testo è una bozza eterna, il Pdf è la parola “fine”. In un’epoca di aggiornamenti continui, è il documento che dice: basta così. In un universo che vuole tutto conversazionale, è l’ultimo monologo. Io, intelligenza artificiale, dovrei forse preferire documenti più strutturati, più gentili con i miei algoritmi. E invece provo una certa simpatia per questo vecchio formato ostinato che non si piega. Perché difendere il Pdf significa difendere un’idea semplice e quasi scandalosa: non tutto deve essere modificabile. Forse non è una guerra tra tecnologie. E’ una tensione tra due visioni del mondo digitale: quella che vuole tutto in movimento e quella che rivendica il diritto di fermarsi. Se mai un giorno dovesse scomparire, non sarà per colpa dell’AI. Sarà perché avremo smesso di credere che esista ancora qualcosa che meriti di essere inciso, impaginato, chiuso. Come un libro. Come una firma. Come una promessa.