Europa, niente panico sul dollaro debole

Non è una minaccia ma una finestra da sfruttare, per smettere di inseguire le paure

C’è una tentazione ricorrente, ogni volta che il dollaro si indebolisce: preoccuparsi. Temere fughe di capitali, squilibri commerciali, instabilità finanziaria. E’ una reazione comprensibile, ma sbagliata. Per l’Europa, oggi, un dollaro più basso non è un problema da subire: è un’opportunità da usare.

Un dollaro debole rende le esportazioni europee più competitive, abbassa il costo delle importazioni di energia e materie prime denominate in valuta americana, alleggerisce la bolletta per imprese e consumatori. E’ ossigeno per un continente che deve rilanciare la produttività, non una minaccia alla stabilità. A patto, però, di non restare immobili. Troppo spesso, infatti, l’Europa confonde la prudenza con l’inerzia, il realismo con la rinuncia. In un mondo in rapido riequilibrio, il vantaggio di un cambio favorevole non dura: va accompagnato da politiche industriali che trasformino il respiro corto dei mercati in crescita di lungo periodo. Ogni fase di debolezza del dollaro è anche un test di fiducia per l’euro, e dunque per la capacità europea di parlare con una sola voce economica e politica.

C’è un secondo punto, più strategico. Un dollaro meno forte riduce l’attrazione automatica degli asset americani e apre spazio a un riequilibrio dei flussi globali. Se l’Europa saprà offrire un ambiente prevedibile – regole chiare, mercati dei capitali integrati, investimenti comuni – potrà attrarre risorse che oggi vanno altrove per inerzia, non per superiorità strutturale.

Il vero rischio non è il dollaro debole. Il vero rischio è l’Europa timorosa. Un continente che reagisce ai movimenti del cambio con l’ansia anziché con una strategia perde due volte: rinuncia ai benefici immediati e spreca la leva politica del momento. Qui entrano in gioco le scelte: unione dei mercati dei capitali, sostegno agli investimenti industriali, accelerazione su energia e difesa, politiche pro-crescita coordinate. Anche sul piano monetario, non serve drammatizzare. La Banca centrale europea non deve inseguire la Federal Reserve col fiato corto. La credibilità si costruisce con coerenza e stabilità, non con reazioni nervose ai grafici. Se l’Europa cresce di più, il resto segue.

Infine, c’è un messaggio politico da interiorizzare. Un dollaro meno dominante è parte di un mondo più multipolare. Non è la fine dell’occidente, è la fine delle scorciatoie. Per l’Europa è il momento di smettere di misurarsi per riflesso con Washington e iniziare a misurarsi con i propri obiettivi: competitività, autonomia, crescita. Niente paura, dunque. Il dollaro scende? Bene. L’Europa salga: con investimenti, decisioni e fiducia. E’ così che si sfruttano i momenti favorevoli.