Ivrea e la Battaglia delle Arance: storia e significato di un Carnevale unico

Ogni febbraio lo Storico Carnevale di Ivrea trasforma la città in un grande rito collettivo: la Battaglia delle Arance non è solo uno spettacolo, ma la rievocazione di una rivolta popolare che unisce storia, tradizione e partecipazione civica

Ogni anno, nel mese di febbraio, Ivrea diventa il teatro di uno dei Carnevali più singolari e riconoscibili al mondo: lo Storico Carnevale di Ivrea, il cui momento centrale è la Battaglia delle Arance. Non si tratta di una rievocazione folcloristica qualunque, ma di una manifestazione che unisce storia, rito civile e partecipazione collettiva. La Battaglia delle Arance si svolge la domenica di Carnevale e coinvolge nove squadre di aranceri a piedi e oltre cinquanta carri da getto, che si affrontano nelle principali piazze della città. Gli aranceri a piedi rappresentano il popolo in rivolta, mentre i carri, trainati da cavalli e dotati di protezioni, simboleggiano l’antico potere feudale. Le arance diventano così lo strumento simbolico dello scontro, in una battaglia rituale che rievoca una ribellione popolare contro la tirannia.

Le radici del Carnevale affondano nella leggenda di Violetta, figlia di un mugnaio, che si oppose al barone liberando la città. Questo gesto è alla base del significato profondo della manifestazione: la difesa della libertà, della dignità e dell’identità civica. Per questo, al termine di ogni scontro, il “testa a testa” si chiude con una stretta di mano, segno di lealtà e rispetto reciproco. Il Carnevale entra nel vivo già la Penultima domenica, con la sfilata dei carri da getto e dei cavalli lungo corso Massimo D’Azeglio, accompagnata da giudizi e valutazioni delle giurie. Nei giorni successivi, la città ospita riti tradizionali come la fagiolata popolare, l’Alzata degli Abbà, la sfilata del Corteo Storico e il mercatino degli aranceri.

Elemento distintivo per il pubblico è il berretto frigio rosso, consigliato agli spettatori: simbolo di libertà e fratellanza, identifica chi partecipa in sicurezza alla Battaglia. Il Carnevale di Ivrea è un evento diffuso, che coinvolge piazze, centro storico e Lungo Dora, e che invita a vivere la città in movimento. Più che uno spettacolo da osservare, lo Storico Carnevale di Ivrea è un’esperienza da comprendere e attraversare, in cui la tradizione diventa racconto vivo della storia di una comunità.