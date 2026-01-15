Poste Italiane è ancora Top Employer. Storia di una traiettoria

Per il settimo anno consecutivo Poste Italiane ottiene la certificazione Top Employer. Presa da sola, è una notizia che rischia di sembrare una medaglia come tante. Ma la continuità conta più del bollino: sette anni indicano una direzione, non un’operazione d’immagine. Il riconoscimento riguarda politiche del lavoro, organizzazione, partecipazione, capacità di coinvolgere le persone nei processi di innovazione. Il dato interessante è questo: una grande azienda pubblica, capillare e storica, che prova a funzionare meno come apparato e più come piattaforma. In un paese che racconta il lavoro solo attraverso crisi o nostalgia, è un segnale che vale la pena registrare.