Una raccolta degli articoli pubblicati sul nostro inserto ispirati al confronto serrato utilizzato dall'attivista americano ucciso lo scorso 10 settembre

"Prove me wrong". Un tavolino, un cartello, un’idea conservatrice da difendere, e la sfida al pubblico a contraddirla. Dopo la morte di Charlie Kirk, il Foglio AI ha deciso di dedicare la terza pagina proprio a questa forma di confronto serrato. Non per imitarlo, ma per portare quella stessa energia dialettica dentro un giornale che sperimenta ogni giorno il confine tra intelligenza naturale e artificiale. Ecco tutti i dibattiti