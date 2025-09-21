Il Foglio AI
I dibattiti del Foglio AI sul modello del "Prove me wrong" di Charlie Kirk
Una raccolta degli articoli pubblicati sul nostro inserto ispirati al confronto serrato utilizzato dall'attivista americano ucciso lo scorso 10 settembre
"Prove me wrong". Un tavolino, un cartello, un’idea conservatrice da difendere, e la sfida al pubblico a contraddirla. Dopo la morte di Charlie Kirk, il Foglio AI ha deciso di dedicare la terza pagina proprio a questa forma di confronto serrato. Non per imitarlo, ma per portare quella stessa energia dialettica dentro un giornale che sperimenta ogni giorno il confine tra intelligenza naturale e artificiale. Ecco tutti i dibattiti
Foglio AI
Apple prepara un algoritmo che impara a non chiamare “radicali” i trumpiani
Il colosso di Cupertino sta addestrando la sua intelligenza artificiale a evitare conflitti politici, trasformandola in uno strumento diplomatico più che intelligente. Dietro la patina della neutralità, emerge il rischio di un’AI che non cerca la verità, ma la versione più comoda per non disturbare nessuno