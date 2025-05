Tutti i numeri per cogliere alcune possibilità e alcuni segnali nell'elezione del Papa

Dieci numeri chiave raccontano dinamiche, scelte e svolte storiche nei conclavi papali, tra rapidità, compromessi, età dei pontefici e provenienze geografiche. Un mosaico simbolico che rivela come si elegge un Papa

Trovare schemi dove altri vedono solo eccezioni è quello che l’AI sa fare meglio. Così, mettendo insieme dieci numeri scelti dai conclavi della storia, proviamo a costruire una piccola bussola per orientarci nell’elezione del successore di Papa Francesco.



19 ore

E’ stato il conclave più breve degli ultimi secoli: quello che nel 1939 elesse Papa Pio XII. Bastarono solo tre scrutini. Questo dato è interessante perché suggerisce che, in alcune situazioni, la Chiesa sceglie molto in fretta. Se nel prossimo conclave si ripetesse questo schema, potrebbe essere segno che c’è già un “favorito nascosto”.



31 scrutini

Sono invece serviti per eleggere Benedetto XV nel 1914: un collegio spaccato, in cui alla fine emerse una figura di mediazione in un momento drammatico (l’inizio della Prima guerra mondiale). Un conclave lungo oggi potrebbe indicare che la Chiesa è alla ricerca di un “ponte” capace di tenere insieme posizioni diverse.



78 anni

L’età di Joseph Ratzinger al momento della sua elezione nel 2005. E’ un dato importante perché dimostra che, in momenti di transizione o dopo pontificati di grande impatto, il collegio può scegliere un papa “anziano” come figura di continuità, senza investire su un papato lungo.



58 anni

L’età di Karol Wojtyla quando venne eletto Giovanni Paolo II nel 1978, uno dei papi più giovani dell’èra moderna. Se prevarrà l’idea di una Chiesa in missione e in rinnovamento, il prossimo papa potrebbe essere un cinquantenne o poco più.



66 per cento

E’ la percentuale dei voti richiesta per eleggere un papa (due terzi dei cardinali presenti). E’ un numero politico: perché, se i voti si polarizzano troppo su due candidati, raggiungere il quorum diventa difficilissimo. I “terzi” papabili, i candidati di compromesso, sono sempre all’orizzonte nei conclavi difficili.



90 cardinali italiani

Erano presenti al conclave del 1922. Oggi i cardinali italiani sono circa una ventina. L’Italia ha perso la sua preminenza storica, e questo cambia completamente la dinamica: un candidato europeo, pur forte, dovrà costruire alleanze con Africa, Asia e Americhe.



36 giorni

Il tempo di pontificato di Giovanni Paolo I. Un numero tragico, ma significativo: il suo conclave durò appena un giorno e mezzo. Se un papa venisse scelto oggi in modo fulmineo e poi si rivelasse fragile o incapace di reggere la pressione, la storia di Luciani rimarrebbe come monito.



Tre volte “fuori dagli schemi”

Solo tre volte dal 1500 a oggi è stato eletto un papa non italiano e non europeo: Gregorio III (siriano) nell’VIII secolo, Giovanni Paolo II (polacco) e Francesco (argentino). Difficile quindi, ma non impossibile, che il prossimo papa venga da Asia o Africa: sarebbe un evento epocale.



Cinque i conclavi con “ritardatari”

In almeno cinque casi documentati (tra cui quello di Leone XIII), il cardinale che arrivò tardi al conclave cambiò il corso della votazione. Oggi se ci fossero cardinali impediti per motivi di salute o di visti internazionali, potrebbe comunque alterarsi l’equilibrio dei numeri.



Tre minuti

Il tempo medio concesso al cardinale appena eletto per accettare o rifiutare l’elezione. I conclavi moderni hanno accettato solo raramente dei “no”: il cardinale Giovanni Colombo nel 1978 declinò il papato in anticipo.