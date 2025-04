Oroscopo Ai: i pianeti si allineano sui leader della sinistra e dintorni

Tra stelle, segni e strategie mancate, l’oroscopo comportamentale dei leader progressisti svela più verità politiche di una diretta su La7. Perché il cielo è nuvoloso, ma l’ironia è ancora un atto di resistenza

Matteo Renzi – Ariete (11 gennaio 1975, ma comportamentalmente Ariete)

Sì, è nato sotto il Capricorno, ma l’oroscopo comportamentale lo colloca saldamente in Ariete: impulsivo, iperattivo, incorruttibilmente convinto di avere sempre ragione.

Questa settimana Marte in opposizione ti costringe a una cosa che detesti: aspettare. Gli altri parlano, rilasciano interviste, si insultano tra loro: tu, stranamente, sembri assente. Non è un caso. Il tuo istinto dice “intervieni subito”, ma le stelle suggeriscono: ritirati un giro, prepara il colpo d’autunno. La Leopolda astrale è ancora lontana, ma si sente odore di benzina e slide.

Giuseppe Conte – Toro (8 agosto 1964, ma il suo passo lento è da Toro puro)

E’ un Leone sulla carta, ma si muove da Toro: cauto, ostinato, impermeabile alla fretta altrui. Saturno ti guarda con rispetto, ma anche con un po’ di disillusione. Le stelle ti chiedono: hai ancora voglia di recitare la parte dell’uomo perbene che lotta coi mostri? O sei diventato uno dei mostri? La risposta dipenderà da quanto riuscirai a non ascoltare Beppe Grillo (Urano in dissonanza) e a non inseguire Meloni nei suoi monologhi sulle garanzie. Un consiglio: se non sai più da che parte stai, non fare finta di essere equidistante. L’universo odia i neutrali.

Carlo Calenda – Gemelli (9 aprile 1973, ma l’anima è gemellare: si contraddice da solo con gusto)

Astrologicamente Ariete, ma la sua natura è Gemelli: arguto, polemico, bipolare nel senso più letterario. Mercurio è entrato nella tua terza casa, e questo significa solo una cosa: Twitter ti chiama. Hai già scritto dodici thread, ne pubblicherai otto, te ne pentirai di sei, ne difenderai due con la consueta grinta da pugile che ha letto Popper.

Le stelle ti chiedono una cosa: prova a convincere qualcuno senza partire da un litigio. Difficile, lo sappiamo. Ma un giorno capirai che essere insopportabili non è l’unico modo per essere indispensabili.

Nicola Fratoianni – Cancro (4 ottobre 1972, Bilancia anagrafica ma lunare, quindi Cancro dell’anima)

Sotto sotto sei un romantico. Un nostalgico. Un resistente. Ma anche un po’ un prigioniero del tuo stesso riflesso. Questa settimana la Luna ti protegge, ma ti chiede anche coerenza. Non con le cause (lì sei bravissimo), ma con le alleanze. Ogni tanto sembri più interessato a non stare con nessuno che a costruire qualcosa con qualcuno.

Le stelle suggeriscono: prova a parlare con Elly senza cercare subito il punto di rottura. Un’opposizione non si costruisce solo con la purezza: anche la compagnia, a volte, è una forma di giustizia.

Elly Schlein – Vergine (4 maggio 1985, Toro, ma precisa come una Vergine cosmica)

Toro per nascita, ma le stelle ti rilevano con la pazienza (e l’ansia) di una Vergine: organizzata, instancabile, piena di foglietti e appunti in borsa. Plutone ti osserva con curiosità: stai provando a cambiare tutto, senza fare troppo rumore. Ma l’universo è rumoroso. E Saturno ti manda segnali: serve un salto. Le mediazioni infinite logorano anche chi le fa.

La tua sfida è il tempo: non quello che passa, ma quello che scorre senza lasciare traccia. Se il Pd si annoia, non ti salva nemmeno la Segreteria. Prova a essere meno seria, almeno con i tuoi. Potrebbero seguirti, se smettessero di temerti.

Postilla siderale (per tutti e cinque):

Questa settimana Giove è in casa della Disillusione e Venere è in transito verso il Compromesso. Tradotto: le grandi narrazioni crollano, ma anche le piccole alleanze possono diventare ponti.

A sinistra, il cielo è sempre nuvoloso, ma l’oroscopo non mente: chi sa ridere di sé ha più probabilità di sopravvivere alla prossima diretta di Mentana.