Forze armate a confronto: Russia, Corea del Nord ed Europa. Numeri da brividi

Armi, truppe e strategie a confronto: tra cifre imponenti, capacità strategiche e differenze tecnologiche, emergono squilibri in equipaggiamento, logistica e deterrenza nucleare

Nel dibattito sulla sicurezza globale, il confronto tra gli eserciti delle grandi potenze mondiali assume un ruolo cruciale. Questo confronto mette in luce numeri impressionanti e differenze significative in strategia, equipaggiamento e capacità operative. La Russia dispone di circa 1,3 milioni di militari attivi e una riserva tra 2 e 3 milioni. Dopo il conflitto in Ucraina, Mosca ha ampliato il reclutamento, rafforzando la leva obbligatoria. L’equipaggiamento comprende 12.500 carri armati, 30.000 veicoli corazzati, 10.000 pezzi di artiglieria, 3.800 aerei da combattimento e 1.500 elicotteri. La flotta navale conta 600 unità, tra cui 80 sottomarini, alcuni a propulsione nucleare. Il vasto arsenale nucleare russo, con circa 6.000 testate, è il più grande al mondo. Ma la guerra in Ucraina ha mostrato criticità logistiche e un elevato consumo di risorse.

La Corea del nord segue una strategia di militarizzazione di massa. Il Korean People’s Army conta circa 1,35 milioni di soldati attivi e una riserva di oltre 5 milioni. Il servizio militare è obbligatorio, garantendo un numero altissimo di effettivi. L’equipaggiamento comprende 5.000 carri armati, per lo più modelli sovietici obsoleti, 3.500 veicoli corazzati, 8.500 pezzi di artiglieria e 4.500 lanciarazzi. L’aviazione ha 900 velivoli, in gran parte datati, mentre la Marina schiera 450 unità, tra cui sottomarini e piccole fregate. La vera forza di Pyongyang è l’arsenale missilistico, con missili balistici intercontinentali e una capacità nucleare stimata tra 40 e 60 testate. L’Europa si presenta come un blocco tecnologicamente avanzato ma privo di un’unità strategica. Le forze europee contano circa 1,9 milioni di militari attivi, con una riserva che supera i 3 milioni. Se si includono i paesi della Nato, gli effettivi salgono a 2,3 milioni. Nonostante l’alta tecnologia militare, manca un comando unificato e ogni stato mantiene la propria autonomia.

L’equipaggiamento include 9.500 carri armati, 25.000 veicoli corazzati, 7.500 pezzi di artiglieria, 2.800 aerei da combattimento e 1.500 elicotteri. La componente navale comprende 60 sottomarini e una moderna flotta di fregate e cacciatorpediniere. La deterrenza nucleare Ue è limitata rispetto a Russia e Corea del nord, con circa 500 testate di Francia e Regno Unito.

Se analizziamo i numeri, la Russia, con 1,3 milioni di soldati, è simile alla Corea del nord, mentre l’Europa varia tra 1,9 e 2,3 milioni, includendo gli alleati Nato. La Corea del nord ha la riserva più ampia, con 5 milioni di uomini mobilitabili. Per quanto riguarda i carri armati, la Russia domina con 12.500 unità, seguita dall’Europa con 9.500 e dalla Corea del nord con 5.000. Nell’aviazione, la Russia è in vantaggio con 3.800 velivoli, seguita dall’Europa con 2.800 e dalla Corea del nord con 900. A livello marittimo, la Russia ha una flotta imponente con 80 sottomarini, rispetto ai 60 europei e i 70 nordcoreani. Infine, la superiorità russa nelle testate nucleari è schiacciante: 6.000 contro le 500 europee e le 40-60 nordcoreane.

Nonostante l’impressionante numero di effettivi e artiglieria nordcoreana, la qualità del suo equipaggiamento è nettamente inferiore rispetto a Russia ed Europa. La Russia si distingue per la superiorità nelle forze corazzate, nell’artiglieria e nella deterrenza nucleare, mentre l’Europa, pur avendo numeri competitivi, soffre l’assenza di una strategia comune e un comando unificato. La forza militare non dipende solo dalla quantità di truppe e mezzi, ma anche dalla qualità, logistica e dalla capacità strategica di impiego.