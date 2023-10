Nei luoghi di Bell Hooks c'è quel senso di appartenenza che spinge a un ritorno

La sua bisnonna, e sua omonima, Bell (Blair) Hooks, aveva lei anche grande capacità di eloquio, e su questo la bell hooks pensatrice, scrittrice e femminista internazionalmente conosciuta e scomparsa due anni fa, riflette. In “Sentirsi a casa. Una cultura dei luoghi” (Meltemi, pp. 265, euro 20) ragiona sulla sua propria genealogia psichica, articolando in forma più estesa una riflessione sulla genealogia in genere, ma anche su quell’aspetto decisivo che è il fare base, ritrovare base, darsi una base, ovvero quel lato della faccenda che è trovare una casa, sentire di averla trovata, o meglio ancora, di più ancora, sentirsi a casa.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE