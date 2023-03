Un uomo, una donna, un bambino. Il buio nella mente che cerca salvezza

Un uomo e una donna hanno un nome, questo è ovvio, ma Jean-Baptiste Del Amo - già vincitore del Prix Goncourt du premier roman nel 2008 con Un’educazione libertina – nel suo nuovo libro preferisce non darglielo, perché è un dettaglio insignificante. Quel che conta è la storia di quelle due persone, una storia difficile, cruda, violenta, personale - ma per alcuni aspetti universale - da lui raccontata ne Il figlio dell’uomo, pubblicato come tutti gli altri suoi romanzi da Neri Pozza nella traduzione di Riccardo Fedriga. L’uomo e la donna hanno un bambino di nove anni ed è quest’ultimo il punto di osservazione principale dell’autore che predilige la terza persona come sua cifra stilistica: un figlio che il padre abbandonato sei anni prima insieme alla madre, affettuosa, questo è vero, ma spesso assente per colpa di improvvise emicranie, conseguenze dirette di vuoti riempiti dalla presenza di una nonna che si moltiplica e (si) dà senza per forza ricevere.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE