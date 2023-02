La poesia abissale di Marina Cvetaeva

A volte i figli sanno essere crudeli. Come Georgij Efron, nato dall’ufficiale antibolscevico Sergeij Efron e dalla poetessa russa Marina Cvetaeva, negli anni di miseria e confusione che precedono la morte di quest’ultima. Diversamente da Anna Achmatova e da Boris Pasternak (suo amante epistolare al quale aveva consacrato il figlio come a una divinità), Marina Cvetaeva – abituata a definirsi “semiviva” – non regge. Se già in Deserti luoghi (Adelphi) Serena Vitale ricostruisce gli ultimi anni di vita di Georgij, detto Mur, qui troviamo il racconto dettagliato di quanto precede e segue il suicidio della madre nel 1941 fino alla sua morte sul fronte bielorusso, nel 1944, a neppure vent’anni. Siamo negli anni a cavallo della seconda guerra, quando nel 1939 Marina Cvetaeva fa ritorno in Russia (dopo un vagabondaggio con il figlio Georgij che dura dal 1922), e due estati dopo si impicca nella sua piccola casa di Elabuga, luogo infernale dove “si trova una stanza solo in strade abominevoli, fangose, lontane dal centro”. Grida dai tetti il suo amore per me (edizioni Magog di Davide Brullo e Fabrizia Sabbatini, tradotto da quest’ultima) è un testo straziante di difficile definizione. Saggio, diario, raccolta di scritti e poesie, ci restituisce l’orrore che in pochi anni conduce alla morte di una madre e di un figlio. Entrambi scappano in cerca di salvezza, senza trovarla.

