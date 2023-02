Marie Kondo, non ci casco più. Lascia in pace me e i miei figli

Hai invaso le case degli altri e ordinato di buttare via le cose della giovinezza. Ho sognato di venire a rovesciare la mia spazzatura sul tuo parquet. Adesso dici che sei diventata disordinata, ma non ti perdono. Un messaggio alla fanatica del riordino

A me questa cosa che Marie Kondo è diventata disordinata non convince per niente. Una persona ordinata, rigidamente ordinata, professionalmente ordinata, non diventerà mai disordinata.