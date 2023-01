Gennaio è il mese dell'influenza incompatibile con la scuola

Come stai? Male. E adesso? Male. Sintomi strani e un’unica cura: pastina in brodo

Gennaio è il mese dei compiti in classe e delle interrogazioni, gennaio è anche il mese dell’influenza che ti fa saltare i compiti in classe e le interrogazioni. Si tratta di uno specifico tipo di influenza che colpisce anche senza febbre, con temperatura corporea di trentacinque gradi e mezzo, secchezza delle fauci e mal di testa improvvisi e lancinanti che si concentrano tra la sera tardi e la mattina presto, per poi scomparire e ripresentarsi nel pomeriggio accompagnati da forti mal di pancia.