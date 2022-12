La storia di Leone e il mondo che non sa giocare con i bambini autistici

La mia storia si chiama Leone – dice Vanessa Bozzacchi – “mio figlio di 9 anni”. “A 15 mesi, con una pre-diagnosi, ho scoperto che rientrava nello spettro autistico”. Eccola, quindi, coinvolta tout court in un vortice di dolore, informazioni, opinioni e strade difficili da percorrere. “Mi sono ritrovata in un mondo ignoto e spaventoso – spiega al Foglio - perché ciò che non conosci spaventa. Ero incredula e mi ripetevo di continuo: non può capitare a me, perché è questo quello che pensiamo sempre tutti, ma in realtà bisogna sapere che in Italia 1 bambino su 70 è autistico, nel mondo 1 su 68 ed in Francia 1 su 35. Ma non siamo mai pronti né informati né sostenuti”. La prima diagnosi di Leone è stata: bimbo con autismo, non verbale e con disturbo della comprensione del linguaggio. “In parole semplici – aggiunge lei – un bimbo assente, senza affettività, senza la possibilità di dire ‘mamma’ né di capire situazioni e persone, neanche me”. Oggi si è aggiunta l’ansia sociale, l’autolesionismo, la paura del distacco e molto altro. “È indescrivibile vedere il proprio figlio che si strappa i capelli, che si fa ferite e si riempie di lividi, strappa il cuore”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE