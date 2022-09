Ritorno al passato dopo la morte del padre. Per rivivere e per ricostruire

Quando un padre se ne va e ci lascia per sempre, non si ha mai chiaro se quello che andremo a vivere faccia parte del futuro o se non sia invece un ritorno al passato, ad un’infanzia sotto nuova forma. Il tempo dell’addio richiede infatti di misurare una distanza inedita e come tale difficile e complessa da percorrere. Ed è ritornare a vivere insieme, l’uno per l’altro, la sorte che tocca adesso ai tre figli: Alessandro, Silvia e Gabriele, riuniti per la morte del padre e protagonisti del romanzo di Claudio Coletta, In tua assenza (pubblicato da Sellerio).

