“Cara Liviuccia". Le lettere alla moglie di Giulio Andreotti

Cara moglie, ieri sera il mio proposito di non far tardi è completamente naufragato dinanzi a un programma intensissimo, ma – ed è il lato buono – politicamente utile. Vado in ordine. Al mattino normale vita d’ufficio, conclusa con una colazione qui stesso. Riposo in casa dalle 14 alle 16, intramezzato da una telefonata del vecchio principe Aldobrandini per invitarmi a pranzo mercoledì in casa loro a Frascati. Alle 4 è venuto Bernabei a prendermi, avendo come prima tappa l’OASI, cioè il centro di rieducazione dei grandi invalidi di guerra paraplegici. Oggi partiva la rappresentanza per le speciali Olimpiadi in carrozzetta che si tengono a Londra e desideravano un saluto. Un’ora di mestizia, rotta solo dal conforto di vederli riconquistati alla vita, anche psicologicamente. Alle 18.45 ero a Terracina per la processione a mare: una ventina di pescherecci, tutti illuminati e imbandierati. Con il vescovo abbiamo preso posto sulla “ammiraglia” insieme alla statua e alla reliquia della Madonna del Carmine. Al rientro era già buio e lo spettacolo era davvero suggestivo.

