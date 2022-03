La nonna che ti chiama “bastarda”, un trampolino per cambiare le cose

In certi casi, vien da pensare, sarebbe meglio non avere una famiglia. Margherita muore partorendo nel 1918, nel giorno dell’armistizio della Grande guerra. Con lei c’è Regina, la madre zoppa (per via della poliomielite avuta da piccola) che è più fredda di quella baracca dove vivono con tre sedie, un tavolo e un camino senza cenere. “Sei ingrassata”, le disse poche settimane prima. “O qualcuno ti dà da mangiare e in cambio allarghi le gambe, oppure hai allargato le gambe una volta e ci sei rimasta. In ogni caso, sei una puttana”. Ce l’ha con lei da sempre, da quando è nata, perché avrebbe voluto un maschio. “Meglio nascere conigli”, le ripetevano in casa, “le figlie femmine non servono a niente”.

