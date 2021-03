Ti amo, tempesta

Mia madre, a carnevale, mi vestiva da Pierrot. Io volevo essere Barbie Luce di Stelle, Barbie Fior di Pesco, ma niente: in casa avevamo quel costume, e ci dovevo crescere dentro. Sulla faccia, con la sua matita per gli occhi, mi disegnava un’enorme lacrima nera. Con la cipria, invece, m’impallidiva. Lo stesso trucco che rendeva bellissima lei, faceva di me una maschera triste.

