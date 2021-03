Vuoi un figlio?

Non so come ho disinnescato il desiderio di maternità. È successo come con la paura del buio: una notte mi sono svegliata, sono andata in cucina per bere e, mentre bevevo, mi sono accorta che non avevo acceso la luce. Non sono certa che fosse la prima volta, di certo non me ne ero mai accorta prima. Ricordo bene anche la prima volta che ho guardato un bambino senza sperare di averne uno mio, e non so altrettanto bene se fosse la prima volta in assoluto: di certo, quella volta me ne ero accorta, e da allora ho preso ad accorgermene. Mi fa sempre un bell’effetto ridente. Penso a un detto gardesano che mi ha insegnato un amico: l’è success.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni