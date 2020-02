Il Carnevale degli altri

Cadono le bombe a Idlib, in Siria, e un padre, Abdullah Muhammed, inventa una storia per la sua bambina di quattro anni, Selva: per non farla spaventare le racconta che le bombe fanno parte di un gioco. Ogni volta che si sente una bomba che cade, loro ridono. Il video è diventato virale, prima che virale iniziasse a significare un’altra cosa. Ho ripensato a quel padre e a quella bambina mentre al Carnevale di Venezia con i miei figli e...

