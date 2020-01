Tutto quello che si deve sapere sul cringe, per non caderci dentro

Poi un giorno capisci una cosa: tutto quello che devi assolutamente evitare, d’ora in poi, adesso che puoi rimediare solo alla metà degli sbagli, adesso che non conviene nemmeno più tanto dimagrire perché non si sa che può succedere alla faccia e al corpo nel giro di una settimana o due, adesso che anche gli insegnanti di liceo di tua figlia sono molto più giovani di te (e ti ricordi come ti sembravano vecchi, i tuoi insegnanti, quando andavi al...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.