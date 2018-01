Ma ti ricordi quando non avevamo paura di niente? L'età adulta

Quella sera prima di uscire ho detto a mia figlia: ma ti ricordi quando non avevi paura di niente? Quando volevi vedere tutti i film di paura e ti lanciavi dagli scogli e stavi sott’acqua fino a che a me veniva un infarto? Adesso dici che hai l’ansia perché devi suonare il flauto, che hai paura di salire le scale da sola con lo zaino, che hai paura dello spirito che entra dal bagno di notte, che stasera non ti...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.