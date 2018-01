Meglio l'uovo o la gallina? Dopo il furto del telefono, ho la risposta

Quando, affranta, sono entrata in casa correndo, dicendo che un ragazzo mi aveva rubato il telefono dalla tasca del cappotto, mio figlio ha buttato per terra i suoi giochi elettronici e ha urlato: uau, che fortuna! Io non ero molto bendisposta nei confronti dell’umanità, dovevo bloccare la sim, soffrire, comprare un altro telefono, soffrire, attivare il nuovo telefono dopo avere tanto amato il mio, era la vigilia di Natale quindi la sofferenza era moltiplicata diciamo per centocinquantamila, ed erano...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.