La bellezza del silenzio e il colpo di mulo di Immobile

Il silenzio

La bellezza del silenzio, la sua rotondità. Il silenzio come velluto, o qualcosa di morbido. Il silenzio che non divide, che non ha paura, il silenzio che non chiede, che non pretende. Il silenzio che sottolinea, che freme, il silenzio che soffre. Il silenzio che si estende, che desidera; il silenzio che piange, il silenzio che sorride discreto. Il silenzio che riflette; il silenzio che respira, il silenzio che stringe, il silenzio che scioglie. Il silenzio che crede, il silenzio che scalda. Il silenzio che Firenze ha saputo esprimere come ultimo atto d’amore.