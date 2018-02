Il vizio di Cutrone e la sgroppata di Zapata

Una carezza in un pugno

Ma non vorrei che tu a mezzanotte e tre stai già pensando a un altro uomo. In realtà Conte non ha dormito tutta la notte pensando solo a lui, il nemico Josè. Nel bel mezzo del pomeriggio assolato di Old Trafford, il Manchester United aveva vinto una partita giocata a cicci e broccioli con il Chelsea e Mou aveva deciso di accomiatarsi accarezzando il tricologico testino di Antonio. Va bene tutto ma la carezza no, ha detto Conte guardandosi allo specchio prima di andare a letto, dove poi non ha dormito. Ha stretto in una morsa il cuscino tra le braccia e sussurrato una laica preghiera: “Cattivo come adesso non lo sono stato mai.”