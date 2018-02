Icardi e Wanda come due zibellini in tribuna e la fame di Pazzini

La brigata, quattro persone, aveva appena lasciato il funerale dell’amico Azeglio, quando, per disperazione, noia, o chissà cosa, si è deciso di parlare del tempo che fu. E di quando c’era lui, il morto. E’ stato in quel momento che uno dei quattro, il più noto e anche il più alto, ha cominciato a disquisire di razza, politica e cammelli. Il tutto in diretta Facebook, come si usa di questi tempi. L’uomo più alto masticava caramelle allo champagne. La sua dialettica senza pensiero aveva un ché di già sentito, in qualche bar, per strada. Non è difficile ascoltare quel tipo di discorsi, provando per chi li fa una profonda tristezza e una gran pena.