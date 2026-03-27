IL BI E IL BA
Le riforme che i magistrati chiedono alla politica sono in realtà richieste sindacali
I vincitori del referendum aprono il dibattito con il ceto politico lanciando le loro proposte: più finanziamenti, migliori attrezzature, un consistente aumento dell'organico. Ma nessuna di queste è, a rigore, una riforma
In questi giorni leggo una marea di interviste a magistrati, un po’ perché è impossibile aprire un giornale senza incappare in qualche togato molto facondo, un po’ perché le considero un antipasto della prossima stagione riformatrice. Finalmente, nella loro magnanimità, sono i vincitori del referendum ad aprire il dialogo con il ceto politico e a lanciare le loro proposte! Non volevamo tutti delle soluzioni larghissimamente condivise, concertate, consociative, compromissorie, concordate? Ebbene, che siano di una corrente, di un’altra corrente o di nessuna corrente, dagli intervistati emergono i lineamenti di una visione molto chiara. Ecco quindi una lista delle prime tre riforme da mettere all’ordine del giorno: al sistema giustizia servono più finanziamenti, servono migliori attrezzature (perché, come vuole un tormentone che anche i bambini conoscono, agli uffici giudiziari manca la carta per le fotocopie), serve un consistente aumento dell’organico, soprattutto del personale tecnico-amministrativo. Che ne dite?
So cosa state pensando: a rigore, nessuna di queste è una riforma. È una lista di comunissime richieste sindacali, ancorché avanzate da un sindacato molto atipico: dateci altri soldi, strumenti e uomini, lasciando inalterato l’assetto del sistema. Non siate frettolosi nel trarre conclusioni, però! A dire il vero, qualche proposta di riforma gli intervistati la fanno. Un magistrato dice che bisogna migliorare l’efficienza del processo e accorciarne i tempi ma, ci mancherebbe, “senza sacrificare le garanzie”; un altro invita a eliminare – ma “mantenendo inalterate le garanzie”, beninteso – “quegli orpelli procedurali che, in nome di uno pseudogarantismo, appesantiscono l’iter processuale”. Senza sacrificare le garanzie, mantenendo inalterate le garanzie: sarebbero precisazioni rassicuranti, chi lo nega, se non venissero, la prima, dal titolare del processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, e la seconda dall’artefice della maxi-inchiesta Stige. E ora, con rispetto parlando, facciamocela pure sotto.
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L'esercito dei giovani al servizio delle chimere ideologiche
Il referendum è stata la vittoria della "generazione Gaza" ha scritto Raimo, della "generazione Cecchettin" ha detto De Gregorio. Più della commedia di Plauto, la scena mi ricorda Weapons, un horror in cui una strega vecchia e malata che per tenersi in vita succhia le forze vitali di un’intera classe di bambini
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Con la sua campagna referendaria la magistratura si è fatta visibilmente partito
Ha accettato di scendere nella mischia, alla pari con gli altri combattenti. Questo crea però una situazione pericolosa. A soffrirne sarà prima di tutto la giurisdizione, ma anche il paese. Non potrà infatti svolgere ancora a lungo un ruolo di legittimazione del sistema politico chi di suo ha una legittimazione così stentata
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